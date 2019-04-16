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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:422

В Сумах маршрутка столкнулась с «Лэнд Крузером»

Сегодня, 28 апреля, в 10.15 произошло ДТП с участием маршрутки.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб, авария произошла на ул. Привокзальной. Водитель «Руты» (маршрут № 7) во время поворота из крайнего левого ряда направо допустил столкновение с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер». Автомобили получили механические повреждения, люди не пострадали. Патрульные составили на водителя маршрутки админпротокол по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП).

Право Дтп ДТП с маршруткой
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