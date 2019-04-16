Сумчанка ищет виновницу ДТП

«Уважаемые френды! Прошу Вашей помощи. Сегодня во дворе улицы Шевченко (р-н Ильинской) по словам соседей, девушка на «Опеле» с еврономерами стукнула мою машинку. Так как нас на месте не было, девушка немного подождала, а потом оставила вот эту записку. Почерк неразборчивый, по всем возможным номерам, исходя из этой записки, я перезвонила, все свою причастность к повреждению отрицают и говорят, что я ошиблась номером. А ведь где-то ждёт звонка девушка и мучается-страдает от того, что не может искупить свою вину от содеянного. Понимаю, что надежды мало, но всё-таки... Быть может кто-то узнает свой почерк... Репост приветствуется», - написала сумчанка.
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