Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:27191

За неделю на Сумщине зарегистрировано 90 ЧП

В результате пожаров погибло 2 человека, один - травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 33 здания, 5 единиц автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 121 оперативный выезд. Во время ликвидации пожаров спасены 93 здания и 11 единиц автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 5 млн 680 тыс. грн.

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили 38 боеприпасов времен Второй мировой войны.

В области значительно возросло количество пожаров. В первую очередь это связано с возгоранием сухой растительности. Такие пожары могут привести не только к возгоранию расположенных рядом лесов, зданий, но даже к травмам и гибели людей. Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения по номеру "101", сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС
view counter

По тематике

В сумской школе эвакуировали детей и тушили пожар
17.04.2019 11:24

В сумской школе эвакуировали детей и тушили пожар

16 апреля в Сумах на базе общеобразовательной школы № 7 прошел показательный День защиты....

15.04.2019 11:16

За неделю на Сумщине зарегистрировано 104 ЧП

В результате пожаров погибло 2 человека. Огнем уничтожено и повреждено 49 зданий, 1 единицу автотракторной техники....

08.04.2019 10:13

За неделю на Сумщине зарегистрировано 170 ЧП

В результате пожаров погибли 2 человека, еще 2 - травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 83 здания, 4 единицы автотракторной техники....

25.03.2019 10:27

За неделю на Сумщине зарегистрировано 64 ЧП

Случаев травмирования и гибели людей не зарегистрировано. Огнем уничтожено и повреждено 12 зданий....

18.03.2019 09:44

За неделю на территории Сумщины зарегистрировано 58 ЧП

В результате пожаров погибли 3 человека, еще один - погиб на водоеме. Огнем уничтожено и повреждено 15 зданий, 2 единицы...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:5018:30
«Другой» Ли Кронин (Ирландия, 2019)
«Другой» Ли Кронин (Ирландия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:40
«Мстители: Финал» Энтони Руссо, Джо Руссо (США, 2019)
«Мстители: Финал» Энтони Руссо, Джо Руссо (США, 2019)
Кино Космос
11:45—50 грн. 15:00—55 грн. 18:15—55 грн.
«Велотачки» Мануэль Х. Гарсиа (Испания, 2019)
«Велотачки» Мануэль Х. Гарсиа (Испания, 2019)
Кино Космос
10:10—45 грн.
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:0016:3018:4521:0023:15
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
Кино Дружба
17-05 - 65 грн.
«Хеллбой» Нил Маршалл (США, 2019)
«Хеллбой» Нил Маршалл (США, 2019)
Кино Космос
14:25—50 грн. 18:45—55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.