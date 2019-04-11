Юных сумчан приглашают в «Теннисную академию»

Коммунальное предприятие «Муниципальный спортивный клуб «Теннисная Академия» Сумского городского совета» объявляет набор юношей и девушек в возрасте от 6 до 8 лет.
Отбор будет проводиться на кортах академии в парке им. Кожедуба. Начало в 14.00.
1-2 мая 2019 года будет проводиться отбор в группы для занятий по большому теннису....
20-21 апреля в Шостке состоялся Всеукраинский турнир по теннису «Весенний кубок ТК «Шостка» среди юношей и девушек до 12 лет....
14 апреля состоялся первый матч в противостоянии столичной «Фортуны» и сумской «Теннисной Академии» в финальном этапе клубного чемпионата Украины по...
1-2 мая 2019 года будет проводиться отбор в группы для занятий по большому теннису....
9-10 апреля в спорткомплексе стадиона «Авангард» проходил турнир «Весенний Кубок ТА»....