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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:55118

Юных сумчан приглашают в «Теннисную академию»

1-2 мая 2019 года будет проводиться отбор в группы для занятий по большому теннису.

Коммунальное предприятие «Муниципальный спортивный клуб «Теннисная Академия» Сумского городского совета» объявляет набор юношей и девушек в возрасте от 6 до 8 лет.

Отбор будет проводиться на кортах академии в парке им. Кожедуба. Начало в 14.00.

 
Спорт Теннис Теннисная академия
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Юных сумчан приглашают в «Теннисную академию»
25.04.2019 14:40

Юных сумчан приглашают в «Теннисную академию»

1-2 мая 2019 года будет проводиться отбор в группы для занятий по большому теннису....

Юные теннисисты разыграли в Шостке «Весенний кубок»
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15.04.2019 20:18

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14 апреля состоялся первый матч в противостоянии столичной «Фортуны» и сумской «Теннисной Академии» в финальном этапе клубного чемпионата Украины по...

Юных сумчан приглашают в «Теннисную академию»
11.04.2019 14:32

Юных сумчан приглашают в «Теннисную академию»

1-2 мая 2019 года будет проводиться отбор в группы для занятий по большому теннису....

В Сумах разыграли весенний кубок «Теннисной академии»
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В Сумах разыграли весенний кубок «Теннисной академии»

9-10 апреля в спорткомплексе стадиона «Авангард» проходил турнир «Весенний Кубок ТА»....

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«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:5018:30
«Другой» Ли Кронин (Ирландия, 2019)
«Другой» Ли Кронин (Ирландия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:40
«Мстители: Финал» Энтони Руссо, Джо Руссо (США, 2019)
«Мстители: Финал» Энтони Руссо, Джо Руссо (США, 2019)
Кино Космос
11:45—50 грн. 15:00—55 грн. 18:15—55 грн.
«Велотачки» Мануэль Х. Гарсиа (Испания, 2019)
«Велотачки» Мануэль Х. Гарсиа (Испания, 2019)
Кино Космос
10:10—45 грн.
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:0016:3018:4521:0023:15
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
Кино Дружба
17-05 - 65 грн.
«Хеллбой» Нил Маршалл (США, 2019)
«Хеллбой» Нил Маршалл (США, 2019)
Кино Космос
14:25—50 грн. 18:45—55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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