Событие произошло 21 октября 2018 на ул. Харьковской в г. Сумы. Около часа ночи обвиняемый увидел незнакомца, подошел к нему и начал общаться. Они вместе пошли к банкомату, где человек снял деньги с банковской карты. После чего мужчины ушли через дворы многоэтажек в сторону ул. Прокофьева. По дороге обвиняемый, убедившись в отсутствии свидетелей, достал нож и хотел ударить им нового знакомого. Мужчина начал сопротивляться и пытался забрать у нападавшего нож, схватившись за лезвие. Во время схватки нападающий выхватил у мужчины сумку и скрылся в неизвестном направлении. Через несколько минут, предварительно запомнив пин-код карты, обвиняемый в банкомате снял 2200 грн. Также он завладел вещами потерпевшего, которые были в сумке, в частности мобильным телефоном.

«В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью, убеждал, что искренне раскаивается и сожалеет, что так случилось, просил прощения у потерпевшего. Отметил, что похищенное имущество вернул потерпевшему, а нравственный и материальный ущерб возместил в полном объеме. Потерпевший, получивший легкие телесные повреждения, принял извинения и просил суд строго не наказывать своего обидчика», - рассказал прокурор Сумской местной прокуратуры Виталий Матузний.

С учетом отягчающих и смягчающих обстоятельств, суд первой инстанции признал обвиняемого виновным по ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 185 (кража) УК Украины и назначил ему наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы.