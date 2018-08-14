Несмотря на запрет использования животных в корриде, создания и деятельности передвижных зверинцев, передвижных зоопарков и передвижных выставок диких животных, а также деятельность дельфинариев, не имеющих естественной морской воды, который установлен Законом Украины «О защите животных от жестокого обращения», гастроли передвижных зоопарков , зверинцев, цирков городами Украины продолжаются.

Так, длительное время в городе Сумы всех желающих приглашала развлечься «Крокодиловая ферма». Но, очевидно, не всем горожанам такие развлечения по душе, иначе не обращались бы они в Инспекцию с жалобами на ненадлежащее содержание животных.

На основании полученных обращений, руководствуясь ч.2 ст. 89 и статьями 2421, 283, 284 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также ст.35 Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения», за нарушение правил содержания диких животных владельца зооколекции «Крокодиловая ферма» Инспекцией было привлечено к административной ответственности в размере 5950,00 грн.