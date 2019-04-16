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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:33428

24-летний рецидивист угрожал сумскому судье расправой

Сумская местная прокуратура поддерживает государственное обвинение в отношении 24-летнего сумчанина, который совершил несколько грабежей.

Молодой преступник подходил к незнакомцам, угрожал расправой или сразу же наносил удары, после чего забирал кошельки или телефоны и исчезал в неизвестном направлении. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.186 УК Украины (грабеж). За содеянное ему грозит до 6 лет лишения свободы. Дело слушается по сути в Заречном районном суде г. Сумы

Несмотря на свой молодой возраст, обвиняемый уже имеет богатое криминальное прошлое. В частности, он был дважды судим за разбой, кражу и грабеж. Кроме того, в Кролевецком районном суде в настоящее время в отношении указанного лица параллельно продолжается судебное разбирательство по обвинению в мошенничестве и краже.

Так, 5 апреля в Заречном райсуде во время рассмотрения дела по сути, а именно допроса потерпевшего, обвиняемый вел себя агрессивно, выражался нецензурными словами, а затем угрожал судье физической расправой. Поэтому по данному факту начато уголовное производство. Сведения внесены в ЕРДР по ч.1 ст.377 УК Украины (угроза или насилие в отношении судьи). Обвиняемому уже вручено соответствующее уведомление о подозрении. Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Приговор молодой человек ожидает в СИЗО.

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