Сумские пограничники нашли в московском поезде контейнеры с черной икрой

В железнодорожном пункте контроля «Конотоп» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили черную икру, которая перемещалась через границу с сокрытием от контроля.
В ходе осмотра одного из пассажирских вагонов поезда сообщением «Москва-Одесса» пограничный наряд в баке для мусора со стороны нерабочего тамбура обнаружил 4 пластиковых контейнера с черной икрой, общий вес которой составил около 2-х килограммов.
Сейчас обнаруженный деликатес изъят, сообщает госпогранслужба.
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