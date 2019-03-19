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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:43326

Сумские пограничники нашли в московском поезде контейнеры с черной икрой

В московском поезде пограничники обнаружили скрытые от контроля контейнеры с черной икрой.

В железнодорожном пункте контроля «Конотоп» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили черную икру, которая перемещалась через границу с сокрытием от контроля.

В ходе осмотра одного из пассажирских вагонов поезда сообщением «Москва-Одесса» пограничный наряд в баке для мусора со стороны нерабочего тамбура обнаружил 4 пластиковых контейнера с черной икрой, общий вес которой составил около 2-х килограммов.

Сейчас обнаруженный деликатес изъят, сообщает госпогранслужба.

Право Граница контрабанда Икра
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