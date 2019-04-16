В честь 200-летия со дня рождения Пантелеймона Кулиша в Шостке установят памятный знак

Перед участниками конкурса, который проводится в два этапа, поставлена непростая задача: создать памятную композицию, соответствующую лучшим архитектурным, художественным требованиям, являющуюся произведением искусства. «Пам’ятна композиція повинна виконувати освітню функцію для майбутніх поколінь», – говорится в положении об открытом конкурсе. Жюри возглавил народный художник Украины, лауреат Национальной премии им. Шевченко Виктор Ковтун. Его заместители – мэр Николай Нога, главный архитектор Владимир Ефремов. В составе жюри также и. о. зам. городского головы Ольга Ткаченко, директор детской школы искусств Юрий Лоза, краевед Александра Плодистая и др., пишет Шостка.info.
Воспользовавшись почтенным возрастом владельца дома, неоднократно судимый 47-летний житель Шостки трижды его обокрал, вынеся два велосипеда и электропилу....
20-21 апреля в Шостке состоялся Всеукраинский турнир по теннису «Весенний кубок ТК «Шостка» среди юношей и девушек до 12 лет....
«Я желаю получить полную картину...» - международный художественный проект под таким названием првоели с 8 по 14 апреля в Либенау...
17 апреля в 9:24 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости открытия входной двери одной из квартиры на 5-м...
Желая арендовать квартиру в Шостке, юноша перечислил «арендодателю» 5500 гривен предоплаты. В итоге остался и без денег, и без понравившегося...