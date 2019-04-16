В честь 200-летия со дня рождения Пантелеймона Кулиша в Шостке установят памятный знак Городские власти объявили открытый конкурс на лучший проект памятной композиции к 200-летию со дня рождения классика украинской литературы, нашего земляка Пантелеймона Кулиша.

Перед участниками конкурса, который проводится в два этапа, поставлена непростая задача: создать памятную композицию, соответствующую лучшим архитектурным, художественным требованиям, являющуюся произведением искусства. «Пам’ятна композиція повинна виконувати освітню функцію для майбутніх поколінь», – говорится в положении об открытом конкурсе. Жюри возглавил народный художник Украины, лауреат Национальной премии им. Шевченко Виктор Ковтун. Его заместители – мэр Николай Нога, главный архитектор Владимир Ефремов. В составе жюри также и. о. зам. городского головы Ольга Ткаченко, директор детской школы искусств Юрий Лоза, краевед Александра Плодистая и др., пишет Шостка.info.