Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:50146

В честь 200-летия со дня рождения Пантелеймона Кулиша в Шостке установят памятный знак

Городские власти объявили открытый конкурс на лучший проект памятной композиции к 200-летию со дня рождения классика украинской литературы, нашего земляка Пантелеймона Кулиша.

Перед участниками конкурса, который проводится в два этапа, поставлена непростая  задача: создать памятную композицию, соответствующую лучшим архитектурным, художественным требованиям, являющуюся произведением искусства. «Пам’ятна композиція повинна виконувати освітню функцію для майбутніх поколінь», – говорится в положении об открытом конкурсе. Жюри возглавил народный художник Украины, лауреат Национальной премии им. Шевченко Виктор Ковтун. Его заместители – мэр Николай Нога, главный архитектор Владимир Ефремов. В составе жюри также и. о. зам. городского головы Ольга Ткаченко, директор детской школы искусств Юрий Лоза, краевед Александра Плодистая и др., пишет Шостка.info.

Общество Памятный знак Пантелеймон Кулиш Шостка
view counter

По тематике

25.04.2019 13:59

В Шостке поймали домушника

Воспользовавшись почтенным возрастом владельца дома, неоднократно судимый 47-летний житель Шостки трижды его обокрал, вынеся два велосипеда и электропилу....

Юные теннисисты разыграли в Шостке «Весенний кубок»
23.04.2019 10:40

Юные теннисисты разыграли в Шостке «Весенний кубок»

20-21 апреля в Шостке состоялся Всеукраинский турнир по теннису «Весенний кубок ТК «Шостка» среди юношей и девушек до 12 лет....

Юные шосткинские художники побывали в Германии
19.04.2019 08:30

Юные шосткинские художники побывали в Германии

«Я желаю получить полную картину...» - международный художественный проект под таким названием првоели с 8 по 14 апреля в Либенау...

18.04.2019 16:27

В Шостке спасатели помогли открыть дверь квартиры, в которой закрылся 2-летний ребенок

17 апреля в 9:24 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости открытия входной двери одной из квартиры на 5-м...

18.04.2019 10:24

Шосткинец за аренду виртуальной квартиры заплатили реальные деньги

Желая арендовать квартиру в Шостке, юноша перечислил «арендодателю» 5500 гривен предоплаты. В итоге остался и без денег, и без понравившегося...

Новости

Сумские ветераны выиграли чемпионат Украины по легкой атлетике
Сегодня 17:54
В честь 200-летия со дня рождения Пантелеймона Кулиша в Шостке установят памятный знак
Сегодня 16:50
Задержали киевлянина, который одним ударом в супермаркете убил сумчанина (видео)
Сегодня 15:39
Восемь патрульных экипажей усмиряли толпу, пытавшуюся отбить пьяного сумчанина (видео)
Сегодня 14:34
24-летний рецидивист угрожал сумскому судье расправой
Сегодня 14:33
Сумские пограничники нашли у украинца наркотики
Сегодня 14:05
В Сумах оштрафовали владельца крокодиловой фермы
Сегодня 13:16
Сумские пограничники нашли в московском поезде контейнеры с черной икрой
Сегодня 12:43
Юных сумчан приглашают в «Теннисную академию»
Сегодня 11:55
Сумчанину за разбой дали 3 года
Сегодня 11:16
За неделю на Сумщине зарегистрировано 90 ЧП
Сегодня 10:27
В Сумах пройдет тематический велопарад
Сегодня 09:14
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:5018:30
«Другой» Ли Кронин (Ирландия, 2019)
«Другой» Ли Кронин (Ирландия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:40
«Мстители: Финал» Энтони Руссо, Джо Руссо (США, 2019)
«Мстители: Финал» Энтони Руссо, Джо Руссо (США, 2019)
Кино Космос
11:45—50 грн. 15:00—55 грн. 18:15—55 грн.
«Велотачки» Мануэль Х. Гарсиа (Испания, 2019)
«Велотачки» Мануэль Х. Гарсиа (Испания, 2019)
Кино Космос
10:10—45 грн.
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:0016:3018:4521:0023:15
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
Кино Дружба
17-05 - 65 грн.
«Хеллбой» Нил Маршалл (США, 2019)
«Хеллбой» Нил Маршалл (США, 2019)
Кино Космос
14:25—50 грн. 18:45—55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.