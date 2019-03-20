Сумчан запрошують на лекцію «Абетка реформ у Сумах» Плутанина та свідома маніпуляція заполонили інформаційний простір. Іншого виходу, окрім як розбиратися самостійно, навчатися і шукати перевірену інформацію, нам знайти не вдалося.

Організатори запрошують всіх, хто працює з дітьми або ж просто хоче “пояснювати на пальцях” складні питання, які так важливі для подальшого розвитку суспільства.

Під час презентації Абетки реформ буде представлено новий формат розмови про суспільно-політичні процеси у максимально простій формі.

Спікер - Андрій Кулібаба, сумський киянин, випускник Відкритого університету реформ, координатор Громадської ради доброчесності.

Зустріч відбудеться 30 квітня о 18:30 в громадському просторі Розумний хаб (вул. Кузнечна, 2, 2-й поверх). Вхід вільний для всіх охочих.

Захід проводить Сумська платформа реформ в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст лекції є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.