Сумчан запрошують на лекцію «Абетка реформ у Сумах»

Організатори запрошують всіх, хто працює з дітьми або ж просто хоче “пояснювати на пальцях” складні питання, які так важливі для подальшого розвитку суспільства.
Під час презентації Абетки реформ буде представлено новий формат розмови про суспільно-політичні процеси у максимально простій формі.
Спікер - Андрій Кулібаба, сумський киянин, випускник Відкритого університету реформ, координатор Громадської ради доброчесності.
Зустріч відбудеться 30 квітня о 18:30 в громадському просторі Розумний хаб (вул. Кузнечна, 2, 2-й поверх). Вхід вільний для всіх охочих.
Захід проводить Сумська платформа реформ в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст лекції є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.
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