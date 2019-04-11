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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:05234

Сумские пограничники нашли у украинца наркотики

В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу наркотического вещества.

Во время проверки автомобиля марки «Renault» украинской регистрации, на котором выезжал в Россию наш соотечественник, произошло срабатывание специально обученной на поиск наркотических средств служебной собаки. Тщательно осмотрев транспортное средство и личные вещи водителя, правоохранители в сумке для документов обнаружили пакетик с порошкообразным веществом белого цвета общим весом около 3 г, а в другой сумке - пакетик с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета весом около 5 г.

Сейчас обнаруженные скорее всего наркотические вещества изъяты для проведения экспертизы. Взаимодействующими правоохранительными органами проводятся неотложные оперативно-следственные действия с целью установления всех обстоятельств приостановленного уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Право Наркотики Пограничники
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