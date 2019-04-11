Сумские пограничники нашли у украинца наркотики

Во время проверки автомобиля марки «Renault» украинской регистрации, на котором выезжал в Россию наш соотечественник, произошло срабатывание специально обученной на поиск наркотических средств служебной собаки. Тщательно осмотрев транспортное средство и личные вещи водителя, правоохранители в сумке для документов обнаружили пакетик с порошкообразным веществом белого цвета общим весом около 3 г, а в другой сумке - пакетик с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета весом около 5 г.
Сейчас обнаруженные скорее всего наркотические вещества изъяты для проведения экспертизы. Взаимодействующими правоохранительными органами проводятся неотложные оперативно-следственные действия с целью установления всех обстоятельств приостановленного уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.
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