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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Восемь патрульных экипажей усмиряли толпу, пытавшуюся отбить пьяного сумчанина (видео)

На Пасху, 28 апреля, в одном из дворов на Курском проспекте патрульные усмиряли неадекватного сумчанина.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Сумчанин Михаил Курочкин.

«Восемь патрульных авто на 1 пьяного

Вчерашние события в одном из дворов областного центра. Кому Пасха, а кому просто повод побухать. Кстати, на видео видно, что полицейскому разбили голову. Это пока вся информация. Уточняю, по мере поступления добавлю.

По данным патрульной полиции, примерно в 16:00 на линию 102 поступила информация о том, что в одном из домов по пр. Курский пьяный мужчина ходит по подъезду и барабанит по дверям. Экипаж патрульных прибыл на место через несколько минут и застал пьяного в подъезде.

Вначале тот вел себя адекватно. Ему разъяснили, что придется проехать на освидетельствование, после чего будет составлен админматериал по ст.178 АК Украины (распитие, появление в общественном месте в нетрезвом состоянии). Тот вышел добровольно, но уже на улице стал вести себя неадекватно, отказываясь подчиняться полицейским. В результате лежа на асфальте и отбиваясь ногами, он зацепил ногой патрульного и рассек ему бровь.

В это время стали собираться прохожие, которые, не вникая в ситуацию, пытались освободить пьяного. Патрульные запросили подмогу. Экипажи, которые были поблизости, выехали на место.

Похоже, что отдых на Пасху для пьяного не завершился только админпротоколом. Решение о том, будет ли уголовное производство за сопротивление и нанесение работнику полиции телесных повреждений ст.345 УК Украины, будет принято в ближайшее время», - написал он, добавив видео.

Право Патрульная полиция
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