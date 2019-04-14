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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:4252

Начало мая на Сумщине будет дождливым и прохладным

О погоде на первые дни мая сообщает Сумской областной гидрометцентр.

1 мая циклон с юго-запада принесет дожди, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с. Температура составит ночью +2 .. + 7 °С, днем +10 .. + 15 °С.

2 мая - ожидается небольшой кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +4 .. + 9 °С, днем +7 .. + 12 °С.

3 мая - без существенных осадков, ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью +3 .. + 8 °С, днем повысится до +13 .. + 18 °С.

Общество Прогноз погоды
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CINETECH+, 2D 10:5018:30
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CINETECH+, 2D 20:40
«Мстители: Финал» Энтони Руссо, Джо Руссо (США, 2019)
«Мстители: Финал» Энтони Руссо, Джо Руссо (США, 2019)
Кино Космос
11:45—50 грн. 15:00—55 грн. 18:15—55 грн.
«Велотачки» Мануэль Х. Гарсиа (Испания, 2019)
«Велотачки» Мануэль Х. Гарсиа (Испания, 2019)
Кино Космос
10:10—45 грн.
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:0016:3018:4521:0023:15
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
Кино Дружба
17-05 - 65 грн.
«Хеллбой» Нил Маршалл (США, 2019)
«Хеллбой» Нил Маршалл (США, 2019)
Кино Космос
14:25—50 грн. 18:45—55 грн.

Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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