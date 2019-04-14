Начало мая на Сумщине будет дождливым и прохладным

1 мая циклон с юго-запада принесет дожди, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с. Температура составит ночью +2 .. + 7 °С, днем +10 .. + 15 °С.
2 мая - ожидается небольшой кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +4 .. + 9 °С, днем +7 .. + 12 °С.
3 мая - без существенных осадков, ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью +3 .. + 8 °С, днем повысится до +13 .. + 18 °С.
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 28 апреля по г. Сумы и области в течение суток ожидаются грозы, местами во...
Антициклон над Восточной Европой будет определять погоду Сумщины до конца недели....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу,...
Погода начала новой недели на Сумщине будет формироваться под влиянием циклона, сообщает областной гидрометцентр....