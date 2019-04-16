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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5468

Сумские ветераны выиграли чемпионат Украины по легкой атлетике

Команда Сумской области заняла первое место в чемпионате Украины по легкой атлетике среди ветеранов по бегу и спортивной ходьбе на 10 км, который состоялся 27 апреля 2019 в г. Запорожье.

Соревнования состоялись совместно с проведением пробега «Запорожье Новая почта марафон».

Личные результаты:

- бег 10 км (по GPS - 10 км 250 м):

1 место в возрастной категории 30-34 г. - Меренков Виталий - 37 мин. 59 сек. (Лебедин);

1 место в возрастной категории 45-49 гг. - Чеперис Юрий - 39 мин. 53 сек. (Краснополье);

2 место в возрастной категории 50-54 гг. - Степаненко Василий - 43 мин. 44 сек. (Сумы);

3 место - в возрастной категории 50-54 гг.- Островский Геннадий - 45 мин. 15 сек (Сумы);

2 место - в возрастной категории 30-34 гг. - Прилепко Светлана - 51 мин. 53 сек. (Сумы);

3 место - в возрастной категории 30-34 гг. - Капуста Юлия - 51 мин. 54 сек. (Сумы);

спортивная ходьба 10 км:

2 место - Панарина Вера - 1 ч. 32 мин. 13 сек. (Сумы)

Спорт Легкая атлетика
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