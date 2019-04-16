Сумские ветераны выиграли чемпионат Украины по легкой атлетике

Соревнования состоялись совместно с проведением пробега «Запорожье Новая почта марафон».
Личные результаты:
- бег 10 км (по GPS - 10 км 250 м):
1 место в возрастной категории 30-34 г. - Меренков Виталий - 37 мин. 59 сек. (Лебедин);
1 место в возрастной категории 45-49 гг. - Чеперис Юрий - 39 мин. 53 сек. (Краснополье);
2 место в возрастной категории 50-54 гг. - Степаненко Василий - 43 мин. 44 сек. (Сумы);
3 место - в возрастной категории 50-54 гг.- Островский Геннадий - 45 мин. 15 сек (Сумы);
2 место - в возрастной категории 30-34 гг. - Прилепко Светлана - 51 мин. 53 сек. (Сумы);
3 место - в возрастной категории 30-34 гг. - Капуста Юлия - 51 мин. 54 сек. (Сумы);
спортивная ходьба 10 км:
2 место - Панарина Вера - 1 ч. 32 мин. 13 сек. (Сумы)
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