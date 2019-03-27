Соперники отказываются боксировать с Тарасом Шелестюком

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
«Дорогие друзья и болельщики бокса. Сейчас ведём переговоры о поединке, который может состояться в конце июня или в июле.
Как вы уже знаете, месяц назад нам был звонок от промоутера Келла Брука с предложением провести поединок. Я и моя команда приняли этот бой, но через три недели команда Брука отказалась от поединка.
До этого мы около двух месяцев вели переговоры с Крисом Алджиери насчёт поединка в весе 63,5кг, но он не захотел выходить в ринг против меня.
На данный момент ведутся переговоры с Top Rank и командой Рея Бельтрана. Но по тому, как продвигаются переговоры, можно сделать вывод, что боксировать со мной они не хотят;)
Я верю, что все будет хорошо, и мы всех победим! Поздравляю всех со светлым праздником Пасхи! Мира, добра, счастья, благополучия и божьего благословения всем вашим семьям и домам!» - написал боксер.
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