На Сумщине в аварии погиб мотоциклист В Шосткинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

О дорожно-транспортном происшествии в полицию сообщил водитель проезжающего автомобиля. Он рассказал, что на автодороге, на расстоянии около 4 километров от села Клишки, находится мотоцикл и тело неизвестного мужчины без признаков жизни. На указанное место сразу выехала следственно-оперативная группа.

Погибшим водителем мототранспорта оказался 36-летний житель пгт Воронеж Шосткинского района. Для выяснения причин смерти тело человека было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По предварительным данным, водитель мотоцикла не справился с управлением, упал и получил телесные повреждения, от которых скончался на месте аварии.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого выясняют причины и обстоятельства ДТП. Назначен ряд экспертиз, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.