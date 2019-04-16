На Сумщине в аварии погиб мотоциклист

О дорожно-транспортном происшествии в полицию сообщил водитель проезжающего автомобиля. Он рассказал, что на автодороге, на расстоянии около 4 километров от села Клишки, находится мотоцикл и тело неизвестного мужчины без признаков жизни. На указанное место сразу выехала следственно-оперативная группа.
Погибшим водителем мототранспорта оказался 36-летний житель пгт Воронеж Шосткинского района. Для выяснения причин смерти тело человека было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
По предварительным данным, водитель мотоцикла не справился с управлением, упал и получил телесные повреждения, от которых скончался на месте аварии.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого выясняют причины и обстоятельства ДТП. Назначен ряд экспертиз, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Сумчанка Татьяна Свелеба выложила в Фейсбуке записку от виновницы ДТП с неразборчивым почерком, которая въехала в ее припаркованную машину....
Сегодня, 28 апреля, в 10.15 произошло ДТП с участием маршрутки....
На автодороге Н-12 «Сумы - Полтава» произошло ДТП с пострадавшим....
Воспитаннику Конотопского спортивно-танцевальный клуб «Элит-данс» нужна помощь....
Парень, который выжил в аварии возле села Шаповаловка, где погибли 4 человека, находится в Конотопской городской больницы в тяжелом состоянии....