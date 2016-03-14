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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Суд вернул общине Сум «Экстрим пляж» на Голубых озерах

23 апреля Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу Сумского городского совета и отменил решение Хозяйственного суда Сумской области, которым было признано за ООО «Макрос» право собственности на помещения и сооружения, расположенные в районе Голубых озер «Экстрим пляж» в г. Сумы.

Хозяйственный суд Сумской области признал объекты обустройства зоны отдыха (навесы, раздевалки, домики для отдыха, ограждение и т.д.) недвижимым имуществом, которое предоставило право ООО «Макрос» требовать и получить в пользование земельный участок под размещенными сооружениями без применения конкурсных основ (земельных торгов), предусмотренных ч. 1 ст. 134 Земельного кодекса Украины.

Отмена решения суда первой инстанции восстанавливает право территориальной громады Сум на распоряжение землями коммунальной собственности.

Следует отметить, что ООО «Макрос» разместило сооружения в прибрежной защитной полосе озера, которая является природоохранной территорией с режимом ограниченной хозяйственной деятельности, в которой законом запрещено строительство любых сооружений, в том числе баз отдыха, - сообщил Департамент обеспечения ресурсных платежей Сумской городской совета.

Право Коммунальная собственность Экстрим-пляж
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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