Суд вернул общине Сум «Экстрим пляж» на Голубых озерах

Хозяйственный суд Сумской области признал объекты обустройства зоны отдыха (навесы, раздевалки, домики для отдыха, ограждение и т.д.) недвижимым имуществом, которое предоставило право ООО «Макрос» требовать и получить в пользование земельный участок под размещенными сооружениями без применения конкурсных основ (земельных торгов), предусмотренных ч. 1 ст. 134 Земельного кодекса Украины.
Отмена решения суда первой инстанции восстанавливает право территориальной громады Сум на распоряжение землями коммунальной собственности.
Следует отметить, что ООО «Макрос» разместило сооружения в прибрежной защитной полосе озера, которая является природоохранной территорией с режимом ограниченной хозяйственной деятельности, в которой законом запрещено строительство любых сооружений, в том числе баз отдыха, - сообщил Департамент обеспечения ресурсных платежей Сумской городской совета.
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