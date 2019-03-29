Полиция устанавливает личность повесившегося в Кролевце мужчины (фото)

Мужчина, по предварительной версии, совершил самоубийство через повешение. Его тело найдено на территории бывшей сельхозтехники, неподалеку от водонапорной башни в Кролевце, по ул. Воинов-Интернационалистов, пишет Сайт Кролевца.
Внешние признаки: на вид 50-55 лет, рост 175 см, волосы короткие, седые, среднего телосложения, одет в болоньевую куртку серого цвета, под курткой темно серая накидка, белая рубашка с красными и красными полосами, и тельняшка, брюки черного цвета, туфли черного цвета, при себе имел велосипед, на котором находился пакет с набором ключей, которые обернуты в ткань, и джинсовая кепка. Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят обратиться к Кролевецкое отделение полиции по тел. «102» или 068-801-72-95.
В маршрутке № 3 в Кролевце можно рассчитываться банковской карточкой....
Поссорился с братом и хотел покончить с собой: патрульные отговорили мужчину от самоубийства....
Тело женщины обнаружили повешенным на чердаке собственного домовладения....
В понедельник, 1 апреля, на лестничной площадке 5-го этажа в одном из домов на ул. Харьковской в Сумах обнаружен труп...
28 марта на базе Кролевецкой ЦРБ открыли рентген-кабинет, в котором установлен современный, цифровой рентген аппарат, приобретенный благодаря софинансированию средств областного...