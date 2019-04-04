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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумський «Міськводоканал» проведе відкрите обговорення нових тарифів

На засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що проводилося у формі відкритого слухання 26 квітня 2019 року, схвалено проекти постанов «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» та «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868» щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення; встановлення тарифів на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2019 рік.

Проекти вищезазначених постанов НКРЕКП разом з обґрунтовувальними матеріалами оприлюднені на офіційному веб-сайті НКРЕКП:

Посилання 1

Посилання 2

Відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866, комунальне підприємство «Міськводоканал» Сумської міської ради повідомляє, що 8 травня 2019 року о 15:00 за адресою: 40009, м. Суми, вул. Білопільський шлях, 9 (конференц-зал, ІІ поверх) — відбудеться відкрите обговорення щодо розгляду проектів постанов НКРЕКП «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» та «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868» в частині встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення; встановлення тарифів на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2019 рік для КП «Міськводоканал» Сумської міської ради.

Зауваження та пропозиції приймаються до 7 травня 2019 року в письмовому та/або електронному вигляді за адресою: Сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Сумській області, 40007, м. Суми, вул. Охтирська, 18, e-mail: energo.sumy@newline.net.ua, а також за адресою: КП «Міськводоканал», 40009, м. Суми, вул. Білопільський шлях, 9, e-mail: vodocanal_sumy@ukr.net.

 
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