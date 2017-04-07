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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Прокуратура обращается к родителям: оберегайте своих детей от опасных соцсетей

Правоохранительные органы не прекращают борьбу с так называемыми «группами смерти» в социальных сетях, целью которых является доведение несовершеннолетних до самоубийства, сообщает Глуховский отдел Шосткинского местной прокуратуры.

Однако имеют место ужасные случаи. В марте 2019 года ученица 6 класса для того, чтобы донести до пользователей мобильного приложения «Крипипаста Amino», которым она пользовалась почти полгода, свои впечатления от чего-то опасного и жуткого, лезвием на руке нанесла надпись. Указанное мобильное приложение и аналогичные другие («Страшные истории-страшилки», «Хоррор Кликер», «Хоррор боссы», «Двери ужасов» и т.п.) содержат рассказы-ужасы, чаты, разнообразные конкурсы и викторины. Большинство указанных сайтов имеют возрастное ограничение, однако взрослые должны контролировать своих детей с целью предотвращения возникновения несчастных случаев.

Родители, будьте внимательны! Контролируйте использование Интернета своими детьми.

Право Группы смерти
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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