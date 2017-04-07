Прокуратура обращается к родителям: оберегайте своих детей от опасных соцсетей Правоохранительные органы не прекращают борьбу с так называемыми «группами смерти» в социальных сетях, целью которых является доведение несовершеннолетних до самоубийства, сообщает Глуховский отдел Шосткинского местной прокуратуры.

Однако имеют место ужасные случаи. В марте 2019 года ученица 6 класса для того, чтобы донести до пользователей мобильного приложения «Крипипаста Amino», которым она пользовалась почти полгода, свои впечатления от чего-то опасного и жуткого, лезвием на руке нанесла надпись. Указанное мобильное приложение и аналогичные другие («Страшные истории-страшилки», «Хоррор Кликер», «Хоррор боссы», «Двери ужасов» и т.п.) содержат рассказы-ужасы, чаты, разнообразные конкурсы и викторины. Большинство указанных сайтов имеют возрастное ограничение, однако взрослые должны контролировать своих детей с целью предотвращения возникновения несчастных случаев.

Родители, будьте внимательны! Контролируйте использование Интернета своими детьми.