Сумчан приглашают на тайный рынок

Второй сезон Тайного Рынка будет открыт 11-12 мая.
«Мы планируем:
- организовать площадку местных производителей и хенд-мейд мастеров
- провести мастер-классы и игры для детей и взрослых
- зажечь вечерней программой, которая пока в секрете
- накормить вас и напоить вкуснятиной (не хватает только веган-кафе, посоветуйте)
- собрать деньги на благотворительность деткам
- разыграть подарок среди тех, кто купит билет заранее
Проведём выходные вместе? Место как всегда пока в секрете. Следи за нами и скоро мы расскажем больше, - пишут организаторы.
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