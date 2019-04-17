Сумчан приглашают на тайный рынок 11-12 мая в центре Сум во второй раз пройдет необычная акция «Тайный рынок».

Второй сезон Тайного Рынка будет открыт 11-12 мая.

«Мы планируем:

- организовать площадку местных производителей и хенд-мейд мастеров

- провести мастер-классы и игры для детей и взрослых

- зажечь вечерней программой, которая пока в секрете

- накормить вас и напоить вкуснятиной (не хватает только веган-кафе, посоветуйте)

- собрать деньги на благотворительность деткам

- разыграть подарок среди тех, кто купит билет заранее

Проведём выходные вместе? Место как всегда пока в секрете. Следи за нами и скоро мы расскажем больше, - пишут организаторы.

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