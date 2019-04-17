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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:22805

Сумчан приглашают на тайный рынок

11-12 мая в центре Сум во второй раз пройдет необычная акция «Тайный рынок».

Второй сезон Тайного Рынка будет открыт 11-12 мая.

«Мы планируем:

- организовать площадку местных производителей и хенд-мейд мастеров

- провести мастер-классы и игры для детей и взрослых

- зажечь вечерней программой, которая пока в секрете

- накормить вас и напоить вкуснятиной (не хватает только веган-кафе, посоветуйте)

- собрать деньги на благотворительность деткам

- разыграть подарок среди тех, кто купит билет заранее

Проведём выходные вместе? Место как всегда пока в секрете. Следи за нами и скоро мы расскажем больше, - пишут организаторы.

За новостями можно следить в специальной группе в Фейсбуке.

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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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