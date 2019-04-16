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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах пожарные спасли человека

Сегодня, 30 апреля, в 12:31 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке, которая не эксплуатируется, по ул. Леси Украинки в г. Сумы.

На место происшествия был направлен дежурный караул 3-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что в здании горит мусор на площади до 6 кв. м. При проведении разведки спасатели обнаружили мужчину, которого вынесли в безопасное место и передали работникам медицинской службы. В 12:42 удалось локализовать пожар, а полностью ликвидировать - в 12:50. Всего к ликвидации пожара были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица техники, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар
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