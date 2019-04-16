Стал известен соперник сумских футзалистов по финалу Сегодня, 30 апреля, прошел ответный матч второго полуфинала чемпионата Украины по футзалу в первой лиге.

Краматорский «Авангард», выигравший регулярный чемпионат, принимал одесскую команду «Эпицентр К Таирова» (четвертое место в регулярке). После выездной ничьей 5:5 сегодня краматорчане выиграли 7:6 и вышли в финал, где их уже ждет сумской «FoodCentre-СумДУ». Напомним: наши футзалисты в полуфинале переграли ивано-франковский «Ураган-2-КФВ».