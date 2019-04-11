В Сумах петиция ждет ответа уже 7 месяцев

«На сегодняшний день заработная плата молодого тренера ДЮСШ без категории составляет 3471,00 грн (по закону с доплатой минимальная заработная плата 3723,00 без отчислений).
Фактически молодой тренер за свой заработок не может достойно содержать свою семью.
Обычно, расходы тренера на поездки для участия воспитанников в спортивных соревнованиях также ложатся на доход семьи тренера.
Низкий уровень заработной платы создал условия, когда опытные тренеры спортивных школ пенсионного и предпенсионного возраста не могут подобрать себе на замену молодые кадры.
Остается низкой заработная плата других категорий работников ДЮСШ: фактически заработная плата технического работника (уборщицы), бухгалтера, тренера-преподавателя, медицинской сестры, инструкторов-методистов почти не отличаются. Данный вопрос также требует рассмотрения.
Уже скоро может наступить время, когда проводить тренировки среди воспитанников коммунальных ДЮСШ будет некому. Этого допустить нельзя. Развитие детей и молодежи должно быть основным приоритетом для власти.
Учитывая это, просим:
- обратить внимание на проблему обновления тренерского потенциала спортивных школ города.
- предусмотреть расходы на увеличение заработной платы работника городских ДЮСШ в проекте решения Сумского городского совета «О городском бюджете на 2019 год».
- на ближайшей сессии городского совета рассмотреть вопрос увеличения финансовой поддержки коллективам ДЮСШ города уже в 2018 году», - писал автор петиции Гуляев Игорь Алексеевич.
За две недели петиция набрала 253 голоса и ждет ответа вот уже с 1 октября прошлого года.
Напомним: весной 2018 года на сессии Сумского горсовета рассматривался проект решения депутата Владимира Чепика о доплате тренерам ДЮСШ, однако городской совет не поддержал его, мотивируя тем, что то же самое захотят учителя, врачи и другие бюджетники.
Также без ответа в срок еще несколько петиций: о ПФК «Сумы», о строительстве освещенной пешеходной дорожки от «Мануфактуры» к ул. Прокофьева, об озеленении города хвоными растениями, о спуске к светофору напротив ТЦ «Лавина», ремонте моста на ул. Героев Крут.
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Против застройки исторической части Сум - Театральной площади»....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Ремонт аварийной опоры пешеходного моста через Псел»....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Ремонт школы № 4»....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Превратить грязные заросли центральной части Сум в парки»....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Оставить остановку по требованию и регулируемый пешеходный переход через пр. Лушпы возле ТРЦ "Лавина"»....