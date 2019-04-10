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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:58365

«Тайную вечерю» не впустили на Сумщину российские таможеники

В пункте пропуска Суджа Курской таможни 32-летняя женщина пыталась незаконно вывезти в Украину две старинные иконы.

По словам женщины, иконы принадлежат её семье. Выезжая из Москвы к родственникам в Сумскую область, она решила отвезти им иконы. О том, что иконы могут представлять культурную ценность и, соответственно, подлежат декларированию, женщина якобы не знала.

- Согласно заключению эксперта, живописные иконы: «Тайная Вечеря» и «Божья Матерь Владимирская (Умиление)», являются художественными ценностями и относятся к категории культурных ценностей, как предметы отправления религиозного культа, созданные более 50 лет назад. Вывоз их с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) возможен только при наличии разрешения Минкультуры России на право вывоза данных культурных ценностей. Свободная (рыночная) стоимость икон составляет около 10,5 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе Курской таможни.

За нарушения россиянке придётся заплатить штраф.

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