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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанин розповів, як посольство України в Польщі ставиться до українців

Колишній сумський, а нині польський журналіст Олександр Мартинюк розповів про ганебний випадок, який стався у Вроцлаві.

«Чому посольство України так ставиться до своїх громадян?

Перед Великоднем у Вроцлаві таксист збиває велосипедиста, громадянина України. Не просто збиває, а ціле направлено женеться за ним, в парку наздоганяє, і буквально проїжджає по ньому. У потерпілого перелом грудної клітки, пневмоторакс (кістки пробили легені), поламані ребра. Родичі нічого не знають, сім‘я в Україні, а сам він тільки місяць тому приїхав до Вроцлава.

В понеділок суд на водієм. Прокуратура інкримінує йому навмисне вбивство. Йому світить 25 років, або навіть довічне ув’язнення.

Жорстокість шокувала навіть самих поляків, які починають висловлювати свій жаль, та пропонують допомогу. Але кому її пропонувати? Ніхто нічого не знає. Люди пишуть нам в редакцію, як поляки так і українці, пропонують збирати гроші. Але надалі нічого не відомо.

До вчорашнього вечора теж, жодної офіційної відповіді, коментаря. Десятки українських груп у соцмережах мовчать.

Починаю контактувати з посольством України, поліцією, прокуратурою, владою Вроцлава, уповноваженими мера та іншими, і майже всім начхати. При тому що у місті живе практично 100 тисяч громадян України, діють різні інституції які декларують свою допомогу українцям.

Прокуратура та поліція не може зв’язатися з сім’єю. Прес-секретарі кажуть, інформацію передали в консульство. М’яч на їх стороні, а відповіді від них не має.

Телефоную в посольство до Варшави, яке відфутболює до Кракова бо то не їх компетенція. У Кракові автовідповідач зроблений через задній прохід таким чином, щоб люди не могли додзвонитися. Вдається порозмовляти по гарячій лінії. Пояснюю ситуацію, але там окрім того, що знають про ситуацію,та отримали повідомлення від поліції більше сказати нічого не можуть.

Питаю прямо, щось консул зробив? Відповідь – нічого авжеж! Зараз чекають скан паспорта потерпілого від поліції. Станом на 19:00 скан так і не прийшов від них, отже консульство чекає на нього далі, і ще буде далі чекати.

Сьогодні з власних джерел вдається знайти знайомого потерпілого. Зустріти поляків, які більше за українців переживають за постраждалого, і просто хочуть вибачитися перед ним за свого співгромадянина. Тим не менше, задача мінімум виконана. Сім’я поінформована.

Вкотре дивує позиція консульства України. Шановні, ви коли там почнете працювати, щоб за Вас не було соромно? Місяць тому ДТП з українцями. Поляк влетів в п’ятьох українців. Троє загинули. Через 2 тижні до мене звертається жінка одного з загиблого, просить допомоги. Людям навіть ніхто не зателефонував, нічого не повідомив. Вся інформація у них, те що прочитали на сайті. І всьо! Звертаюсь до поліції та прокуратури, вони відповідають, що інформували посольство і консульство. На питання до дип.установ, що вони зробили – ігнорування.

Вам колись доводилось повідомляти жінці, що її чоловік в морзі, а той, хто ніби мав би якось допомогти, або хоча б поінформувати про загибель людини рідних – абсолютно нічого не робить.

Це просто п*#дець якийсь, а не робота. Вибачайте, але така правда. Щомісяця чую, від людей що в Кракові то по-хамськи відповідають, то просто ігнорують вирішення проблем громадян.

Чому посольство України так ставиться до своїх громадян? Чому орган, який мав би допомагати у вирішенні проблем ігнорує свою основну роль? Орган, який має бути опорою і форпостом для своїх громадян», - написав сумчанин.

Право Дтп Польша Посольство
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