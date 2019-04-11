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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские копы нашли наркомана в отключке

Мужчина, которому помогали патрульные, имел при себе вещество, похожее на наркотическое.

Патрульные получили сообщение о неизвестном мужчине, который лежит на земле на улице Героев Крут.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка нашли человека, который лежал на земле в состоянии алкогольного опьянения. Патрульные оказали ему помощь и привели в чувство.

37-летний мужчина, поняв, что перед ними инспекторы, пытался как можно быстрее уйти. Странное поведение гражданина насторожило стражей порядка.

Во время проведения поверхностной проверки гражданин выбросил из кармана на землю неизвестный пакетик. Как выяснилось, в нем находилось вещество, похожее на наркотическое.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Проводится проверка.

Право Наркотики
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