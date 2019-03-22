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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:11202

В Сумах стартует финальный тур теннисного чемпионата

1-4 мая в Сумах пройдет 4-й тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису среди женских команд Суперлиги.

Игры пройдут в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57). В первый игровой день команды сыграют по одному матчу. Начало игр - 17:00.

Дальше игры будут начинаться в 10.00.

Напомним: после трех туров в чемпионате лидирует двукратный чемпион сумская «СумГУ-Грация» - 54 очка, на 8 меньше у идущей второй ДЮСШ-1 из Львова, на 9 – у ДЮСШ-3 из Киева.

Спорт Настольный теннис
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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