В Сумах стартует финальный тур теннисного чемпионата

Игры пройдут в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57). В первый игровой день команды сыграют по одному матчу. Начало игр - 17:00.
Дальше игры будут начинаться в 10.00.
Напомним: после трех туров в чемпионате лидирует двукратный чемпион сумская «СумГУ-Грация» - 54 очка, на 8 меньше у идущей второй ДЮСШ-1 из Львова, на 9 – у ДЮСШ-3 из Киева.
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