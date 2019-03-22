В Сумах стартует финальный тур теннисного чемпионата 1-4 мая в Сумах пройдет 4-й тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису среди женских команд Суперлиги.

Игры пройдут в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57). В первый игровой день команды сыграют по одному матчу. Начало игр - 17:00.

Дальше игры будут начинаться в 10.00.

Напомним: после трех туров в чемпионате лидирует двукратный чемпион сумская «СумГУ-Грация» - 54 очка, на 8 меньше у идущей второй ДЮСШ-1 из Львова, на 9 – у ДЮСШ-3 из Киева.