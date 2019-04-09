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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:59195

Сумчан приглашают на выставку парижской художницы

3 мая галерея BureauArt открывает выставку графики Анастасии Тарасовой «Метаморфозы».

Графические работы выполнены тушью на бумаге и представляют собой быстрые и очень эмоциональные графики. Чувства, выраженные на кончике кисти, передаются через чувственность женского тела и силу мазка. Белый фон бумаги заполняется энергией черных линий. В определенной степени этот подход символизирует личную позицию художницы относительно мира. Метаморфозы - это отголосок личной жизни художницы, которая реализуется во многих творческих направлениях визуального искусства - танец, театр, модельная дело.

До этого проект был показан в Париже на выставке художников эмигрантов, где сейчас Анастасия Тарасова живет и работает.

Открытие в 17.00 по адресу: ул. Воскресенская, 6а (дворик за тиром).

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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