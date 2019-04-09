Сумчан приглашают на выставку парижской художницы 3 мая галерея BureauArt открывает выставку графики Анастасии Тарасовой «Метаморфозы».

Графические работы выполнены тушью на бумаге и представляют собой быстрые и очень эмоциональные графики. Чувства, выраженные на кончике кисти, передаются через чувственность женского тела и силу мазка. Белый фон бумаги заполняется энергией черных линий. В определенной степени этот подход символизирует личную позицию художницы относительно мира. Метаморфозы - это отголосок личной жизни художницы, которая реализуется во многих творческих направлениях визуального искусства - танец, театр, модельная дело.

До этого проект был показан в Париже на выставке художников эмигрантов, где сейчас Анастасия Тарасова живет и работает.

Открытие в 17.00 по адресу: ул. Воскресенская, 6а (дворик за тиром).