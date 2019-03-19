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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:04256

В Сумах пройдет кубок области по каратэ

Кубок Сумской области по каратэ WKF пройдет в Сумах.

Соревнования состоятся в субботу, 4 мая, в спорткомплексе СумГУ («Стекляшка»).

Начало турнира в 9:00.

Спорт Каратэ
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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