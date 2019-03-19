В Сумах пройдет кубок области по каратэ

Соревнования состоятся в субботу, 4 мая, в спорткомплексе СумГУ («Стекляшка»).
Начало турнира в 9:00.
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