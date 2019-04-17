Сумчан приглашают на соревнования памяти заслуженного тренера

25 мая в с.Сад Сумского района состоятся традиционные соревнования Открытого личного первенства Сумского района и Сумской областной организации ВФСО «Колос» по легкоатлетическому кроссу и спортивной ходьбе, посвященные памяти Заслуженного тренера Украины В.М.Синявина.
Регламент соревнований тут.
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