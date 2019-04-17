Сумские футзалисты сыграют в финале

Завершающий домашний матч сезона «Food Centre-СумДУ» сыграет против победителя регулярного чемпионата - краматорского «Авангарда».
Игра пройдет в манеже СумГУ. Начало в 17.00. Вход свободный.
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