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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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«Сумы» разгромно проиграли финалисту кубка Украины

ПФК «Сумы» в очередной раз разгромно проиграли, не забив ни одного мяча.

Сегодня, 1 мая, ПФК «Сумы» в гостях сыграли против «Ингульца» из Петрово. Матч 26-го тура закончился безоговорочной капитуляцией сумчан уже после первого тайма: голы за хозяев поля забивали Сула Дмитрий (19, 41 минута), Коваленко Илья (36), Акименко Александр (39). Во втором тайме Акименко (61) забил второй раз, а Сула (70) сделал хэт-трик.

В итоге 0:6 – четвертое крупное поражение сумчан в весенней части чемпионата. При этом они до сих пор не забили ни одного мяча: одна ничью при пяти поражениях, разница 0-24.

Напомним: петровский «Ингулец» стал первой командой первой лиги в истории кубков Украины, которая вышла в финал, где встретится с донецким «Шахтером».

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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