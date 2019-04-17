«Сумы» разгромно проиграли финалисту кубка Украины

Сегодня, 1 мая, ПФК «Сумы» в гостях сыграли против «Ингульца» из Петрово. Матч 26-го тура закончился безоговорочной капитуляцией сумчан уже после первого тайма: голы за хозяев поля забивали Сула Дмитрий (19, 41 минута), Коваленко Илья (36), Акименко Александр (39). Во втором тайме Акименко (61) забил второй раз, а Сула (70) сделал хэт-трик.
В итоге 0:6 – четвертое крупное поражение сумчан в весенней части чемпионата. При этом они до сих пор не забили ни одного мяча: одна ничью при пяти поражениях, разница 0-24.
Напомним: петровский «Ингулец» стал первой командой первой лиги в истории кубков Украины, которая вышла в финал, где встретится с донецким «Шахтером».
27 апреля в Николаевке Белопольского района пройдет матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....
20 апреля прошли игры 17-го тура чемпионата Украины по футболу серди аматоров....
ПФК «Сумы» будет бороться за то, чтобы сохранить свой профессиональный статус....
Сегодня, 18 апреля, ПФК «Сумы» принимал на «Юбилейном» киевскую «Оболонь-Бровар»....
КДК ФФУ опубликовал решение о нарушениях кодекса этики и честной игры ПФК «Сумы»....