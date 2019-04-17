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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:27428

Сумами проехались леди и джентльмены (видео)

Сегодня, 1 мая, в Сумах прошел тематический велопарад «Леди и джентльмены».

Фото Романа Павленко

Несмотря на дождливую погоду около полусотни сумчан на велосипедах и в одежде с претензией на аристократизм собрались на Театральной площади, чтобы проехаться по сумским велодорожкам и тротуарам и в очередной раз напомнить властям о необходимости продолжать развивать велоинфраструктуру.

Было даже снято видео, как велосипедист попал в «пропасть», которой заканчивается велодорожка на ул. Прокофьева. Этой «велодорожке» уже два года, однако власти не спешат устранять недочет. Здесь довольно части происходят падения велосипедистов.

После парада велоактивисты снова вернулись на Театральную площадь, где были конкурсы и призы.

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