В Сумах на пешеходном переходе сбили ребенка Авария произошла сегодня, 1 мая, на пешеходном переходе по проспекту Тараса Шевченко.

По информации начальника отдела коммуникации ГУНП в Сумской области Эльвиры Бигановой, предварительно, на пешеходном переходе сбили ребенка 8-ми лет. Его забрала скорая, пишет sumy.today,