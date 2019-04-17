В Сумах на пешеходном переходе сбили ребенка

По информации начальника отдела коммуникации ГУНП в Сумской области Эльвиры Бигановой, предварительно, на пешеходном переходе сбили ребенка 8-ми лет. Его забрала скорая, пишет sumy.today,
Колишній сумський, а нині польський журналіст Олександр Мартинюк розповів про ганебний випадок, який стався у Вроцлаві....
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Сумчанка Татьяна Свелеба выложила в Фейсбуке записку от виновницы ДТП с неразборчивым почерком, которая въехала в ее припаркованную машину....
Сегодня, 28 апреля, в 10.15 произошло ДТП с участием маршрутки....
На автодороге Н-12 «Сумы - Полтава» произошло ДТП с пострадавшим....