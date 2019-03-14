В Ромнах провели «Кубок Победы» по дзюдо Всеукраинский турнир «Кубок Победы» на призы главы ОО «Сердца Киборгов» Анатолия Свирида прошел 27 апреля в Ромнах.

В турнире приняли участие спортсмены как с Сумщины, так и из соседних Полтавщины, Харьковщины и Черниговщины и Киева.

По итогам турнира больше всего призовых мест у хозяев: 21 первое, по 11 вторых и третьих мест. У сумчан 1 «золото», 9 серебряных медалей и 11 бронзовых. Дальше – сборная Харькова (3-1-1), Нежина (2-1-3), Драбова (2-1-1), Недригайлова (1-2-3), Лохвицы (0-2-8), Прилук (0-2-8), Киева (0-1-3), Тростянца (0-1-1), Кролевца (0-0-3).