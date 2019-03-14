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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Ромнах провели «Кубок Победы» по дзюдо

Всеукраинский турнир «Кубок Победы» на призы главы ОО «Сердца Киборгов» Анатолия Свирида прошел 27 апреля в Ромнах.

В турнире приняли участие спортсмены как с Сумщины, так и из соседних Полтавщины, Харьковщины и Черниговщины и Киева.

По итогам турнира больше всего призовых мест у хозяев: 21 первое, по 11 вторых и третьих мест. У сумчан 1 «золото», 9 серебряных медалей и 11 бронзовых. Дальше – сборная Харькова (3-1-1), Нежина (2-1-3), Драбова (2-1-1), Недригайлова (1-2-3), Лохвицы (0-2-8), Прилук (0-2-8), Киева (0-1-3), Тростянца (0-1-1), Кролевца (0-0-3).

Спорт Дзюдо
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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