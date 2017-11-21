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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Плановые отключения света: что ждет сумчан в понедельник

Филиал «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго» сообщает о плановых отключения электроэнергии в 6 мая.

Отключение связанные с ремонтным работами на воздушной линии электропередач.

Во всех случаях после завершения работ напряжение подадут без предупреждения.

Тел. для справок: 65-96-59, 0-800-300-247.

График отключения на 6 мая

Общество Отключение света
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