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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах произошла ночная авария

2 мая около 23.30 в Сумах на перекрестке ул. Горького и Набережной р. Стрелка произошло ДТП.

Фото Sumypost

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб, в это время светофоры на перекрестке работали в режиме желтого света, поэтому водители при его пересечении должны предоставлять преимущество тому, кто едет по главной дороге. В данном случае водитель автомобиля ДЭУ Ланос, ехавший с Набережной р. Стрелка не предоставил преимущество водителю авто Dacia Logan, ехавшего с моста на Горького, допустив столкновение.

Автомобили получили механические повреждения, никто не пострадал. Патрульные составили на водителя ДЭУ админпротокол по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП).

Право Дтп
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