В Сумах произошла ночная авария 2 мая около 23.30 в Сумах на перекрестке ул. Горького и Набережной р. Стрелка произошло ДТП.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб, в это время светофоры на перекрестке работали в режиме желтого света, поэтому водители при его пересечении должны предоставлять преимущество тому, кто едет по главной дороге. В данном случае водитель автомобиля ДЭУ Ланос, ехавший с Набережной р. Стрелка не предоставил преимущество водителю авто Dacia Logan, ехавшего с моста на Горького, допустив столкновение.

Автомобили получили механические повреждения, никто не пострадал. Патрульные составили на водителя ДЭУ админпротокол по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП).