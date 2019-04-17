В Сумах произошла ночная авария

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб, в это время светофоры на перекрестке работали в режиме желтого света, поэтому водители при его пересечении должны предоставлять преимущество тому, кто едет по главной дороге. В данном случае водитель автомобиля ДЭУ Ланос, ехавший с Набережной р. Стрелка не предоставил преимущество водителю авто Dacia Logan, ехавшего с моста на Горького, допустив столкновение.
Автомобили получили механические повреждения, никто не пострадал. Патрульные составили на водителя ДЭУ админпротокол по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП).
Авария произошла сегодня, 1 мая, на пешеходном переходе по проспекту Тараса Шевченко....
Колишній сумський, а нині польський журналіст Олександр Мартинюк розповів про ганебний випадок, який стався у Вроцлаві....
В Шосткинском районе произошло ДТП со смертельным исходом....
Сумчанка Татьяна Свелеба выложила в Фейсбуке записку от виновницы ДТП с неразборчивым почерком, которая въехала в ее припаркованную машину....
Сегодня, 28 апреля, в 10.15 произошло ДТП с участием маршрутки....