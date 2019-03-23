В Сумах стартовал заключительный тур женской Суперлиги 1 мая в Сумах стартовал заключительный 4-й тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису в женской Суперлиге.

В первый день команды провели по одной игре:

«Гурман - ДЮСШ-3» (Киев) 4:3 «Львівська політехника» (Львов)

«ДЮСШ-3» (Київ) 4:0 «Днепрянка» (Днепр)

«ХВУФК» (Херсон) 2:4 «СумДУ-Грация» (Сумы)

«Аделаида-2» (Херсон) 2:4 «ДЮСШ-1 – Naftogaz» (Львов)

Сегодня игры продолжатся в 10.00, 12.30 и 17.00. Турнир проходит в спортзале 3-го корпуса СумГУ (Петропавловская, 57).