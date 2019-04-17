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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:11172

В Сумах определились победители соревнований по легкой атлетике среди вузов

В Сумах состоялись соревнования по легкой атлетике среди команд высших учебных заведений I-II и III-IV уровней аккредитации в зачет городской спартакиады.

Соревновались на стадионе СумГПУ им. А. С. Макаренко.

В итоге среди команд высших учебных заведений I-II уровней аккредитации победу праздновала команда Сумского машиностроительного колледжа СумГУ, а вторую и третью строчку заняли команды колледжа СНАУ и Сумского колледжа пищевой промышленности Национального университета пищевых технологий.

Победителем среди команд высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации стала команда СумГУ, второе и третье место соответственно заняли команды СНАУ и Сумского филиала Харьковского национального университета внутренних дел.

Кроме того определили победителей среди юношей и девушек, которые представляли сумские вузы, в таких видах соревнований как: толкание ядра, прыжки в длину, метание копья, метание диска, бег на 400 м, бег на 500 м, бег на 100 м, бег на 200 м, бег на 800 м, бег на 3000 м, эстафетный бег 4х100 м, спортивная ходьба на 5000 м, спортивная ходьба на 3000 м.

Спорт Легкая атлетика
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