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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:34271

В Лебедине руководство больницы подозревают в хищении средств

В медучреждении, несмотря на выделенные на это деньги, нет надлежащего ремонта.

В Лебедине Сумской области разгорелся скандал – община и чиновники подозревают руководство местной районной больницы в хищении средств. Говорят, бюджет медучреждения почти равен бюджету всего города, а в здании медучреждения до сих пор нет надлежащего ремонта. Как это объясняют в больнице – узнавали журналисты "Сегодня".

Для этого наши корреспонденты приехали в больницу. Тут царит угнетающая атмосфера: обшарпанные стены, поломанная мебель, а приема врача пациенты ждут среди кучи строительных материалов и пыли.

Руководство больницы уверяет, что неудобства временные, ведь ремонт в заведении только начали. На данный момент уже обновили кабинет исполняющей обязанности заведующей поликлиники, а в самом же отделении заменили лишь несколько окон и двери в кабинетах. На остальные работы, говорят, деньги уже не хватает.

 
Право Лебедин Лебединская ЦРБ Хищение средств
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