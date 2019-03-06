В Лебедине руководство больницы подозревают в хищении средств

В Лебедине Сумской области разгорелся скандал – община и чиновники подозревают руководство местной районной больницы в хищении средств. Говорят, бюджет медучреждения почти равен бюджету всего города, а в здании медучреждения до сих пор нет надлежащего ремонта. Как это объясняют в больнице – узнавали журналисты "Сегодня".
Для этого наши корреспонденты приехали в больницу. Тут царит угнетающая атмосфера: обшарпанные стены, поломанная мебель, а приема врача пациенты ждут среди кучи строительных материалов и пыли.
Руководство больницы уверяет, что неудобства временные, ведь ремонт в заведении только начали. На данный момент уже обновили кабинет исполняющей обязанности заведующей поликлиники, а в самом же отделении заменили лишь несколько окон и двери в кабинетах. На остальные работы, говорят, деньги уже не хватает.
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