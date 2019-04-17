В Конотопе водители ездят почти по могилам На днях Фейсбук всколыхнула публикация конотопчанки Татьяны Герус о том, как водитель ехал мимо могилы и разбил гранитную скамейку.

«Сердце обливается кровью из-за надругательства над могилой защитника Отечества. Сегодня на кладбище по ул. Б.Хмельницкого водитель авто черного цвета разворачивался у этой могилы и задним бампером разбил гранитную скамейку. Водитель вышел посмотреть, сел за руль и уехал... Через 10 минут спустя такой маневр совершили 3 авто. Почему не запретить въезд? Никакого уважения к умершим, - написала Татьяна Герус в своей публикации и добавила фото, пишет Голос Конотопа..