В Конотопе водители ездят почти по могилам

«Сердце обливается кровью из-за надругательства над могилой защитника Отечества. Сегодня на кладбище по ул. Б.Хмельницкого водитель авто черного цвета разворачивался у этой могилы и задним бампером разбил гранитную скамейку. Водитель вышел посмотреть, сел за руль и уехал... Через 10 минут спустя такой маневр совершили 3 авто. Почему не запретить въезд? Никакого уважения к умершим, - написала Татьяна Герус в своей публикации и добавила фото, пишет Голос Конотопа..
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