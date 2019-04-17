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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:31256

В Конотопе водители ездят почти по могилам

На днях Фейсбук всколыхнула публикация конотопчанки Татьяны Герус о том, как водитель ехал мимо могилы и разбил гранитную скамейку.

«Сердце обливается кровью из-за надругательства над могилой защитника Отечества. Сегодня на кладбище по ул. Б.Хмельницкого водитель авто черного цвета разворачивался у этой могилы и задним бампером разбил гранитную скамейку. Водитель вышел посмотреть, сел за руль и уехал... Через 10 минут спустя такой маневр совершили 3 авто. Почему не запретить въезд? Никакого уважения к умершим, - написала Татьяна Герус в своей публикации и добавила фото, пишет Голос Конотопа..

Общество Дтп Конотоп Надругательсвто над могилами
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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