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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах будут судить 16-летнего кадета, который и изнасиловал 23-летнюю девушку

Сумской местной прокуратурой 30 апреля 2019 года утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 16-летнего юноши, который напал на 23-летнюю девушку и изнасиловал ее.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Напоминаем, что событие произошло 8 марта 2019 года около 23 часов в г. Сумы. Девушка возвращалась с работы домой, в одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал. Случайный прохожий напугал преступника, и тот убежал. Однако через несколько часов патрульные полицейские по описанию потерпевшей разыскали подозреваемого и доставили в отдел полиции.

«Приговор 16-летний обвиняемый ждет под круглосуточным домашним арестом. Санкция инкриминируемых ему статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет», - рассказал и. о. руководителя Сумской местной прокуратуры Роман Удовиченко.

Право Изнасилование
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