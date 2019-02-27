В Сумах будут судить 16-летнего кадета, который и изнасиловал 23-летнюю девушку

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Напоминаем, что событие произошло 8 марта 2019 года около 23 часов в г. Сумы. Девушка возвращалась с работы домой, в одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал. Случайный прохожий напугал преступника, и тот убежал. Однако через несколько часов патрульные полицейские по описанию потерпевшей разыскали подозреваемого и доставили в отдел полиции.
«Приговор 16-летний обвиняемый ждет под круглосуточным домашним арестом. Санкция инкриминируемых ему статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет», - рассказал и. о. руководителя Сумской местной прокуратуры Роман Удовиченко.
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