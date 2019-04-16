В Сумах наркоман спалился напившись Патрулируя улицу Героев Крут, экипаж патрульных роты тактико-оперативного реагирования обнаружил гражданина, находившегося в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Общаясь с блюстителями порядка, 36-летний мужчина нервничал и путался в показаниях. Во время проведения поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции и составили на мужчину административные материалы по ст. 178 (появление в пьяном виде в общественных местах) КоАП.