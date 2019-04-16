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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:59246

В Сумах наркоман спалился напившись

Патрулируя улицу Героев Крут, экипаж патрульных роты тактико-оперативного реагирования обнаружил гражданина, находившегося в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Общаясь с блюстителями порядка, 36-летний мужчина нервничал и путался в показаниях. Во время проведения поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции и составили на мужчину административные материалы по ст. 178 (появление в пьяном виде в общественных местах) КоАП.

Право Наркотики
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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