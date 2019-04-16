В Сумах наркоман спалился напившись

Общаясь с блюстителями порядка, 36-летний мужчина нервничал и путался в показаниях. Во время проведения поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции и составили на мужчину административные материалы по ст. 178 (появление в пьяном виде в общественных местах) КоАП.
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