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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:42248

На Сумщине завершился весенний комиссионный осмотр дорог (видео)

Работниками отдела безопасности дорожного движения управления патрульной полиции Сумщины проведен весенний комиссионный осмотр автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог городов, а также железнодорожных переездов.

Полицейские проверили общее состояние дорожно-транспортной сети: покрытие проезжей части после зимнего периода, технические средства организации дорожного движения (в том числе обустройство железнодорожных переездов).

Во время комиссионного осмотра инспекторы отдела БДД:

- составили 37 административных материалов в сфере безопасности дорожного движения в отношении должностных лиц ответственных за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети и железнодорожных переездов.

- выдали 80 предписаний на устранение недостатков улично-дорожной сети, которые непосредственно влияют на безопасность дорожного движения;

- направили 29 писем владельцам улично-дорожной сети и органам местного самоуправления по результатам проведенного комиссионного осмотра с указанием наиболее проблемных участков на улицах и дорогах.

Право Безопасность на дорогах Осмотр дорог Патрульная полиция
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