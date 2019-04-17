На Сумщине завершился весенний комиссионный осмотр дорог (видео)

Полицейские проверили общее состояние дорожно-транспортной сети: покрытие проезжей части после зимнего периода, технические средства организации дорожного движения (в том числе обустройство железнодорожных переездов).
Во время комиссионного осмотра инспекторы отдела БДД:
- составили 37 административных материалов в сфере безопасности дорожного движения в отношении должностных лиц ответственных за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети и железнодорожных переездов.
- выдали 80 предписаний на устранение недостатков улично-дорожной сети, которые непосредственно влияют на безопасность дорожного движения;
- направили 29 писем владельцам улично-дорожной сети и органам местного самоуправления по результатам проведенного комиссионного осмотра с указанием наиболее проблемных участков на улицах и дорогах.
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