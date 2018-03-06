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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:08339

ДТП на Сумской: против судмедэкспертов открыли уголовное производство

По данным правоохранителей, сотрудников бюро судебно-медицинских экспертиз подозревают во введении суда в заблуждение.

Против харьковских экспертов, которые проводили исследования в деле о кровавой ДТП на Сумской следователи открыли уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

"Уголовное производство возбуждено по статье 384 УК Украины ("введение суда в заблуждение"). Сотрудников экспертного учреждения подозревают в даче заведомо ложных показаний", - рассказали в отделе коммуникации ведомства. пишет NewsRoom Kharkiv.

Стоит отметить, что время судебного следствия эксперты так и не смогли установить, с какой скоростью двигалась машина Алены Зайцевой. Кроме того, специалисты не ответили и на вопрос, находилась ли осужденная под воздействием наркотиков.

Напомним, ДТП на перекрестке Сумской и переулка Мечникова произошло 18 октября 2017 года. В результате столкновения двух иномарок шесть человек погибли и еще столько же пострадали. 26 февраля этого года Киевский районный суд признал Геннадия Дронова и Алену Зайцеву виновными по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД") и приговорил их к 10 годам лишения свободы.

Среди жертв – сумчанин Александр Евтеев. Его жена Оксана выжила, а ее сестра Диана – нет.

Право ДТП в Харькове
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