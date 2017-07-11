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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:23155

У Центрі учасників бойових дій пропонують широкий спектр послуг

У Центрі учасників бойових дій сумчани можуть отримати медичні послуги, пройти реабілітацію та соціальну адаптацію.

Медичними послугами можна скористатись амбулаторно: прийом лікаря терапевта проводиться щоденно з 9:00 до 13:00, лікаря невролога – щоденно з 8:00 до 11:00, лікаря фізіотерапевта та психотерапевта здійснюється щоденно за наступним графіком: понеділок, середа, п’ятниця –з 9:00 до 18:00, вівторок, четвер – з 8:00 до 17:00.

Послуги з реабілітації надаються за п’ятьма напрямками, перший з яких – це виявлення потреб, напрямів реабілітації, складання плану реабілітації, первинного огляду стану здоров’я отримувача послуг та подальший супровід лікарями-спеціалістами.

Другий напрям – проходження реабілітації за допомогою водних процедур, які здійснюються за допомогою новітнього обладнання. Час роботи кабінету бальнеології з 8:00 до 16:00

Третій напрям – це реабілітація за допомогою сучасних апаратів фізіотерапії. У кабінеті фізіотерапії є наступне обладнання: апарат дарсонвалізації, що спрямований на відновлення чутливості шкірного покриву внаслідок втрати іннервації, має виражений знеболювальний ефект; апарат м’язевої стимуляції BTL-4000smart, спрямований на відновлення механізму скорочення та розслаблення м’язів, має виражений знеболювальний ефект; апарат ультразвукової терапії, спрямований на покращення кровообігу, лімфообігу та зняття запалень в уражених суглобах та м’язах, має знеболювальний ефект; апарат пресотерапії, призначений для покращення роботи венозних клапанів, зняття набряків нижніх кінцівок («хвороба важких ніг»), поліпшення периферичного кровообігу, має сильний ефект розслаблення м’язів нижніх кінцівок. Час роботи кабінету фізіотерапії з 8:00 до 16:00

Четвертий напрям реабілітації здійснюється фахівцями фізичної реабілітації за допомогою ручного масажу та занять в залі лікувальної фізкультури. Зала ЛФК оснащено 17-ма новітніми тренажерами, фітболами, каріматами, гантелями та іншим спортивним обладнанням. Також в залі проходять заняття на дошці Євмінова, що являє собою примусове природне витяжіння хребта, вправи проводяться після періоду загострення. Витяжка хребта та суглобів верхніх і нижніх кінцівок під вагою власного тіла, що спрямовано на збільшення діапазону рухливості суглобів.

П’ятий напрям реабілітації здійснюється практичним психологом за допомогою індивідуальних та групових занять. Реабілітація спрямована на покращення психологічного стану людини, заспокоєння, контроль над емоційним станом, покращення сну, подолання страхів та фобій.

Окрім того, у Центрі можна отримати послуги з соціальної адаптації, а саме : вирішення житлово-побутових питань, працевлаштування (пошук роботи, складання резюме, тренінги з правил проходження співбесід та інше), надання засобів малої реабілітації (милиці, інвалідні візки), допомога у вирішенні питання отримання земельної ділянки, отримання консультацій щодо компенсацій за лікування, отримання путівок для санаторно-курортного оздоровлення, протезування, участь у програмах місцевого та державного рівня

Більш детальну інформацію щодо послуг, які надаються у Центрі учасників бойових дій можна отримати за телефоном: (050)1079453.

Общество Центр АТО
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