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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:30371

Завтра мост в Климентово перекроют

Уже в пятницу, 3 мая, начнутся работы по монтажу металлической балки центральной пролетного строения на объекте реконструкции мостового перехода на а/д Н-12 Сумы-Полтава вблизи с. Климентово Ахтырского района.

Временно движение транспортных средств в период 3-5 мая будет полностью перекрыто. Это связано с технологией производства работ. Все подготовительные работы завершены, специальная техника и мощные краны уже на объекте. Служба автомобильных дорог в Сумской области просит всех участников дорожного движения с пониманием отнестись к временным неудобствам и следовать маршрутами объезда.

Общество Климентово Перекрытие дорог Ремонт моста
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