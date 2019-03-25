Завтра мост в Климентово перекроют

Временно движение транспортных средств в период 3-5 мая будет полностью перекрыто. Это связано с технологией производства работ. Все подготовительные работы завершены, специальная техника и мощные краны уже на объекте. Служба автомобильных дорог в Сумской области просит всех участников дорожного движения с пониманием отнестись к временным неудобствам и следовать маршрутами объезда.
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