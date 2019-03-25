Завтра мост в Климентово перекроют Уже в пятницу, 3 мая, начнутся работы по монтажу металлической балки центральной пролетного строения на объекте реконструкции мостового перехода на а/д Н-12 Сумы-Полтава вблизи с. Климентово Ахтырского района.

Временно движение транспортных средств в период 3-5 мая будет полностью перекрыто. Это связано с технологией производства работ. Все подготовительные работы завершены, специальная техника и мощные краны уже на объекте. Служба автомобильных дорог в Сумской области просит всех участников дорожного движения с пониманием отнестись к временным неудобствам и следовать маршрутами объезда.