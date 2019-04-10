В Сумах в брошенном ведре нашли кислоту 30 апреля в г. Сумы в районе ул. Ковпака, 41 на открытой территории было обнаружено неизвестное вещество.

На указанное место в 18:30 выехал химический расчет Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Специалисты установили, что обнаруженное в ведре неизвестное вещество является смесью веществ, одно из которых кислота. После проведения лабораторных исследований вещество было перезатарено в безопасную тару и передано для утилизации местным органам власти, сообщает Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.