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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:36396

В Сумах в брошенном ведре нашли кислоту

30 апреля в г. Сумы в районе ул. Ковпака, 41 на открытой территории было обнаружено неизвестное вещество.

На указанное место в 18:30 выехал химический расчет Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Специалисты установили, что обнаруженное в ведре неизвестное вещество является смесью веществ, одно из которых кислота. После проведения лабораторных исследований вещество было перезатарено в безопасную тару и передано для утилизации местным органам власти, сообщает Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Право Кислота Спасатели
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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