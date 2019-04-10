В Сумах в брошенном ведре нашли кислоту

На указанное место в 18:30 выехал химический расчет Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.
Специалисты установили, что обнаруженное в ведре неизвестное вещество является смесью веществ, одно из которых кислота. После проведения лабораторных исследований вещество было перезатарено в безопасную тару и передано для утилизации местным органам власти, сообщает Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.
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