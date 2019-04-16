В Роменской колонии у осужденного нашли наркотики

30 апреля во время проведения личного обыска осужденного К., в кармане его куртки было обнаружено пачку сигарет, внутри которой находился сверток с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, по внешним признакам похожим на наркотическое средство.
По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел ГУ НП в Сумской области для принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.
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