В Роменской колонии у осужденного нашли наркотики В Роменской исправительной колонии № 56 предупреждено преступление в направлении противодействию наркопреступности.

30 апреля во время проведения личного обыска осужденного К., в кармане его куртки было обнаружено пачку сигарет, внутри которой находился сверток с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, по внешним признакам похожим на наркотическое средство.

По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел ГУ НП в Сумской области для принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.